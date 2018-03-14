В Monster Hunter: World скоро появится Данте из серии Devil May Cry

Игроки, которые пройдут специальное задание, получат костюм классического Данте и меч. Данный тип мечей в Monster Hunter: World трансформируется в топор. В этом случае «Грань Силы» превращается в «Аластор». Герой лишится щита, однако сможет защищаться от ударов. Игроки до завтрашнего дня могут разблокировать лук и костюм Элой из игрушки Horizon Zero Dawn.Рассматривая Devil May Cry нужно вспомнить касательно релиза на текущей неделе сборника переизданий первых 3-ёх частей серии. Capcom в эти игры не внесла практически никаких изменений. Видеоролики воспроизводятся на любом мониторе и телевизоре в формате 4:3. Геймплей устаревший и графика несовременная. Как говорится, переиздание сделано было спустя рукава.