АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

В Monster Hunter: World скоро появится Данте из серии Devil May Cry

Capcom продолжает в Monster Hunter: World добавлять контент из прочих популярных игр. Недавно в проекте появились костюмы Сакуры и Рю из игры Street Fighter V. Вскоре пользователи получат предметы из Devil May Cry.

В Monster Hunter: World скоро появится Данте из серии Devil May Cry


Игроки, которые пройдут специальное задание, получат костюм классического Данте и меч. Данный тип мечей в Monster Hunter: World трансформируется в топор. В этом случае «Грань Силы» превращается в «Аластор». Герой лишится щита, однако сможет защищаться от ударов. Игроки до завтрашнего дня могут разблокировать лук и костюм Элой из игрушки Horizon Zero Dawn.



Рассматривая Devil May Cry нужно вспомнить касательно релиза на текущей неделе сборника переизданий первых 3-ёх частей серии. Capcom в эти игры не внесла практически никаких изменений. Видеоролики воспроизводятся на любом мониторе и телевизоре в формате 4:3. Геймплей устаревший и графика несовременная. Как говорится, переиздание сделано было спустя рукава.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Основоположник Всемирной паутины настроен против
Пекарь из Франкфурта нашел и принес в полицию 8
Ученые выявили у птиц гены, отвечающие за обучение
Volkswagen выпустит несколько серийных
Солист группы "ДДТ" посвятил видеоролик своей
Набравшая вес Хайди Клум подверглась критике
Рита Ора восхитила фанатов пикантными кадрами в
ФСБ и МВД осуществляют закупку оборудования для
Учёные советуют для быстрого выздоровления
Археолог Джеймс Мелларт во время своей жизни
Роман «Мастер и Маргарита» получит новую
Фонд XPrize заплатит 10 млн долларов команде
Анастасия Волочкова снова подверглась критике
Фанаты раскритиковали Анну Седокову за
Квентин Тарантино снимет в своем новом фильме
Лариса Гузеева удивила публикацией дочери
В Москве столкнулся поезд и трактор
Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в
Большую Колыванскую вазу мастера 19 века делали с
В Monster Hunter: World скоро появится Данте из
Аномальные ночные вспышки над планетой сильно
Ученые разгадали происхождение органики на Марсе,
МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка
Ученые: Психически больные лица могут легко
Судебные приставы пустят с молотка имущество
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
Просмотреть все новости