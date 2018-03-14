В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии Ароновой

Уже много лет Мария Аронова и Евгений Фомин счастливы вместе. Однако официально оформить свои отношения пара не спешила. Только накануне актриса со своим возлюбленным отправились в ЗАГС, в котором стали мужем и женой. В интернете уже появились первые снимки с празднования данного события.По фото видно, что Аронова и Фомин отказалась от традиционных платьев и костюмов, выбрав неброские классические образы. В ЗАГСе новоиспечённые супруги обменялись кольцами, после чего отправились в ресторан праздновать это событие в компании приглашенных друзей. Поклонники в соцсети начали активно поздравлять сорокашестилетнюю знаменитость с тем, что наконец-то артистка обрела свое счастье со своим любимым мужчиной.