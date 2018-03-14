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В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии Ароновой

На просторах интернета обнародованы первые фото со свадьбы Марии Ароновой. Избранником артистки стал Евгений Фомин. Пара вместе уже более двадцати лет, невзирая на то, что возлюбленный старше за актрису на пятнадцать лет.

В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии Ароновой


Уже много лет Мария Аронова и Евгений Фомин счастливы вместе. Однако официально оформить свои отношения пара не спешила. Только накануне актриса со своим возлюбленным отправились в ЗАГС, в котором стали мужем и женой. В интернете уже появились первые снимки с празднования данного события.

В Сети обнародованы первые фото со свадьбы Марии Ароновой


По фото видно, что Аронова и Фомин отказалась от традиционных платьев и костюмов, выбрав неброские классические образы. В ЗАГСе новоиспечённые супруги обменялись кольцами, после чего отправились в ресторан праздновать это событие в компании приглашенных друзей. Поклонники в соцсети начали активно поздравлять сорокашестилетнюю знаменитость с тем, что наконец-то артистка обрела свое счастье со своим любимым мужчиной.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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