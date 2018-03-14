Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в продажу в конце марта

Зарядная станция будет обладать мощностью 28 Ватт, превышая по данному показателю совместимых устройствах в 3,8 раз. Для сравнения взяты Belkin Boost Up и Mophie Wireless Charging Base, используемые для питания в iPhone 8 и iPhone X. Как рассказали эксперты, теперь флагманским гаджетам от Apple будет проводиться заряд в несколько раз быстрее и все благодаря AirPower. Причем к источнику питания могут подключаться одновременно несколько девайсов.Следуя информационным данным сайта iRector, использовать новую беспроводную зарядку можно как для новых, так и старых устройств. Для пользователей доступно использование и в новом кейсе для наушников AirPods, который только планируется к продажам.