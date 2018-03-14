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Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в продажу в конце марта

Как сообщают источники, ссылаясь на данные инсайдеров, на конец марта можно ожидать начало продаж от Apple беспроводного варианта зарядки AirPower. Ориентировочная стоимость нового устройства составит 200 долларов (примерно 12 тыс. руб.).

Зарядная станция будет обладать мощностью 28 Ватт, превышая по данному показателю совместимых устройствах в 3,8 раз. Для сравнения взяты Belkin Boost Up и Mophie Wireless Charging Base, используемые для питания в iPhone 8 и iPhone X. Как рассказали эксперты, теперь флагманским гаджетам от Apple будет проводиться заряд в несколько раз быстрее и все благодаря AirPower. Причем к источнику питания могут подключаться одновременно несколько девайсов.
Беспроводная зарядка AirPower от Apple поступит в продажу в конце марта


Следуя информационным данным сайта iRector, использовать новую беспроводную зарядку можно как для новых, так и старых устройств. Для пользователей доступно использование и в новом кейсе для наушников AirPods, который только планируется к продажам.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:30
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