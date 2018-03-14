МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка

Недавно фанаты узнали, что Марина Максимова снова начала строить отношения с первым супругом, от которого родила старшую дочку. Как оказалось, МакSим пригласила Алексея принять участие в сьёмках её нового клипа, где они сыграют влюблённую пару. Подписчики озадачены выбранной кандидатурой певицы и завалили её вопросами. Однако пока что Максимова не давала комментарии касательно романтических отношений с бывшим мужем.Но внимательные фанаты также заметили, что у Марины на безымянном пальце появилось кольцо. Артистка обнародовала в своём микроблоге рекламное фото ювелирного салона, на фоне которого демонстрирует кольцо для помолвки. Фолловеры артистки считают, что в данной рекламе исполнительница песен намекнула на её скорое замужество.