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МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка

МакSим, настоящее имя которой Марина Максимова, скоро выпустит новый видеоклип. Для съемок исполнительница песен пригласила своего первого мужа, от которого у неё родилась старшая дочь.

МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка


Недавно фанаты узнали, что Марина Максимова снова начала строить отношения с первым супругом, от которого родила старшую дочку. Как оказалось, МакSим пригласила Алексея принять участие в сьёмках её нового клипа, где они сыграют влюблённую пару. Подписчики озадачены выбранной кандидатурой певицы и завалили её вопросами. Однако пока что Максимова не давала комментарии касательно романтических отношений с бывшим мужем.

МакSим воссоединилась с отцом первого ребенка


Но внимательные фанаты также заметили, что у Марины на безымянном пальце появилось кольцо. Артистка обнародовала в своём микроблоге рекламное фото ювелирного салона, на фоне которого демонстрирует кольцо для помолвки. Фолловеры артистки считают, что в данной рекламе исполнительница песен намекнула на её скорое замужество.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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