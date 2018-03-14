АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото с Лайзой Минелли

Актриса много лет присутствует на открытии кинофестиваля во Владивостоке, где познакомилась со многими звездами. Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото с Лайзой Минелли и рассказала поклонникам о вечерней прогулке с коллегой.

Этот сюжет был сделан 7 лет назад, а также вместе с дамами на нем позирует перед камерами Рок Бриннер. Знаменитость отметила, что Лайза Минелли была в восторге, видя гуляющих девушек в туфлях на каблуках, вместо привычных кроссовок, а также любила выпито кока-колу. Елизавета Арзамасова тогда была начинающей звездой и слушала разговоры мэтров с открытым ртом.

Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото с Лайзой Минелли


Она до сих пор не может забыть такой вечер, а подписчики даже немного позавидовали, что актриса имеет такие знакомства. Многие люди отметили, что такие встречи делают людей счастливыми и попросили кумира рассказать новые истории из личной жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
«Его лаборатория была целой Вселенной»: Ученые
Создатель Всемирной паутины выступил против
В США собака задохнулась в багажном отсеке
Натали считает, что надо жить скромно
Муж Виктории Романец Антон Гусев решил играть в
Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его
В Apple обнародовали дату презентации новой
Команда физиков из России смоделировала астероид
Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти
Австралийским ученым удалось зафиксировать сигнал
Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для
Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой
Ученые: Движения младенцев в материнской утробе
Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту
Nvidia планирует внедрение криптовалютных
Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram
Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает
Исследователи нашли «фантомные» следы
Садальский выступил против православных
«Маленький полуазиатский философ»: Ирина
Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову
Лолита Милявская станцевала в супермаркете под
FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage
Анонсированы самые мощные Android-смартфоны
Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить
Просмотреть все новости