Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram фото с Лайзой Минелли

Этот сюжет был сделан 7 лет назад, а также вместе с дамами на нем позирует перед камерами Рок Бриннер. Знаменитость отметила, что Лайза Минелли была в восторге, видя гуляющих девушек в туфлях на каблуках, вместо привычных кроссовок, а также любила выпито кока-колу. Елизавета Арзамасова тогда была начинающей звездой и слушала разговоры мэтров с открытым ртом.Она до сих пор не может забыть такой вечер, а подписчики даже немного позавидовали, что актриса имеет такие знакомства. Многие люди отметили, что такие встречи делают людей счастливыми и попросили кумира рассказать новые истории из личной жизни.