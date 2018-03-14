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Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову

Молодая певица становится популярной у зрителей и решила тоже посетить Дубай, куда часто приезжают известные звезды. Однако город разочаровал Дану Соколову, поделившуюся своими мыслями с поклонниками в Instagram.

Исполнительница всегда радует фанатов своим эпатажным внешним видом, а также часто балует их интересными сюжетами. Несколько дней, проведенных в этом месте, позволили знаменитости увидеть самую яркую сторону жизни, привлекающую туристов. Только Дана Соколова заметила, что она фальшивая, после чего сильно захотела вернуться в родной дом.

Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову


Артистка рада, что может побывать в разных странах и понять свой личный мир, но сюда она больше никогда не приедет. Подписчики были полностью согласны с мнением кумира, отметив, что не могут понять восхищения пафосной жизнью страны и масками на лицах ее жителей. Они поблагодарили восходящую звезду за искренность и пожелали ей творческих успехов.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:35
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