Ольга Бузова анонсировала концерт за рубежом

С начала марта Ольга Бузова путешествует с концертами по России и теперь собралась в Эстонию, где ее поклонников ждет «всего одна ночь», которую они могут провести со своим кумиром.Реакция пользователей как всегда была неоднозначной, и если фанаты постоянно спрашивают Ольгу о выступлениях в своих городах, то хейтеры недоумевают, как можно балдеть от пения Бузовой под фонограмму.Те же, кому посчастливилось побывать на выступлениях Ольги Бузовой утверждают, что знаменитость покоряет публику своей невероятной энергетикой и искренними чувствами при исполнении композиций.