Создатель Всемирной паутины выступил против Google и Facebook

Ученый из Великобритании ужаснулся, что происходит на сегодняшний день с интернетом. При этом он убежден, что данная ситуация является поправимой. Бернерса-Ли считают основателем Всемирной Паутины, а также автором HTML и HTTP. Сейчас он руководит Консорциумом современной Всемирной Паутины, разрабатывает, внедряет стандарты для интернета. Тим обеспокоен, что интернетом в настоящее время распоряжаются Facebook и Google. Данные компании пользователям диктуют свои условия. Монополисты не оставляют шансов для соперников. Это в Сети убивает здоровую конкуренцию.Централизация приведет в итоге к уязвимости Сети. Также Сеть применяют в личных интересах как информационное оружие. Бернерс-Ли выступает за децентрализацию современной Всемирной Паутины.