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Создатель Всемирной паутины выступил против Google и Facebook

Всемирной Паутине 13 марта исполнилось 29 лет. Тим Бернерс-Ли, являющийся создателем интернета, заявил, что основной проблемой современной Сети выступает централизация.

Создатель Всемирной паутины выступил против Google и Facebook


Ученый из Великобритании ужаснулся, что происходит на сегодняшний день с интернетом. При этом он убежден, что данная ситуация является поправимой. Бернерса-Ли считают основателем Всемирной Паутины, а также автором HTML и HTTP. Сейчас он руководит Консорциумом современной Всемирной Паутины, разрабатывает, внедряет стандарты для интернета. Тим обеспокоен, что интернетом в настоящее время распоряжаются Facebook и Google. Данные компании пользователям диктуют свои условия. Монополисты не оставляют шансов для соперников. Это в Сети убивает здоровую конкуренцию.

Централизация приведет в итоге к уязвимости Сети. Также Сеть применяют в личных интересах как информационное оружие. Бернерс-Ли выступает за децентрализацию современной Всемирной Паутины.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:35
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