Максим Фадеев считает большой ошибкой участие Serebro в "Евровидении-2007"

"У нас было меньше года, чтобы преодолеть все барьеры - от психологической подготовки до сценических движений на площадке такого уровня", - вспоминает Максим.

Дебют коллектива Serebro состоялся в финале песенного конкурса "Евровидение-2007". Это было первое публичное выступление новой группы, которая завоевала тогда 3-е место, уступив лишь Верке Сердючке и исполнительнице из Сербии Марии Шеферович. Группа сразу же стала мегапопулярной, а на сегодняшний день она всё ещё значится среди лидеров отечественной музыки.Тем не менее Фадеев считает, что отправить Serebro на международный песенный конкурс стало его самой большой ошибкой. Музыкальный деятель до сих пор не может себе простить, что 11 лет назад поддался уговорам сделать девушек представителями страны в этом крупном мероприятии.По словам Фадеева, этот проект с самого начала пошёл по совсем другой дороге, отличной от его представлений. Впрочем, он доволен тем, в какую крутую группу прекратилась Serebro, являясь его настоящей гордостью.