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Максим Фадеев считает большой ошибкой участие Serebro в "Евровидении-2007"

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, что из-за участия в "Евровидении" его проект Serebro пошёл совсем не по тому пути, по которому он планировал изначально.

Дебют коллектива Serebro состоялся в финале песенного конкурса "Евровидение-2007". Это было первое публичное выступление новой группы, которая завоевала тогда 3-е место, уступив лишь Верке Сердючке и исполнительнице из Сербии Марии Шеферович. Группа сразу же стала мегапопулярной, а на сегодняшний день она всё ещё значится среди лидеров отечественной музыки.

Максим Фадеев считает большой ошибкой участие Serebro в "Евровидении-2007"

Тем не менее Фадеев считает, что отправить Serebro на международный песенный конкурс стало его самой большой ошибкой. Музыкальный деятель до сих пор не может себе простить, что 11 лет назад поддался уговорам сделать девушек представителями страны в этом крупном мероприятии.

"У нас было меньше года, чтобы преодолеть все барьеры - от психологической подготовки до сценических движений на площадке такого уровня", - вспоминает Максим.

По словам Фадеева, этот проект с самого начала пошёл по совсем другой дороге, отличной от его представлений. Впрочем, он доволен тем, в какую крутую группу прекратилась Serebro, являясь его настоящей гордостью.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:51
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