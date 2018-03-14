Американка после сожжения свадебного платья избавилась от воспоминаний о разводе и начала новую жизнь

Женщина 16 лет прожила в браке с избранником, после чего узнала о его неверности с лучшей подругой. Она собирала вещи в доме и заметила наряд, после чего решила вместе со своей коллегой сделать необычную фотосессию возле реки.Кристи Скотт надела его на себя, а затем испачкала краской и грязью, чтобы потом уничтожить его вместе с букетом. После такой процедуры 34-летняя особа ощутила облегчение и свободу. Сейчас американка не злится на бывшего супруга, а также встретила другого мужчину и готова снова выйти замуж.