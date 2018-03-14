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Американка после сожжения свадебного платья избавилась от воспоминаний о разводе и начала новую жизнь

Женщины часто сталкиваются с супружескими изменами, после чего не могут справиться со своими личными проблемами. Американка после сожжения свадебного платья избавилась от воспоминаний о разводе и начала новую жизнь.

Женщина 16 лет прожила в браке с избранником, после чего узнала о его неверности с лучшей подругой. Она собирала вещи в доме и заметила наряд, после чего решила вместе со своей коллегой сделать необычную фотосессию возле реки.

Американка после сожжения свадебного платья избавилась от воспоминаний о разводе и начала новую жизнь


Кристи Скотт надела его на себя, а затем испачкала краской и грязью, чтобы потом уничтожить его вместе с букетом. После такой процедуры 34-летняя особа ощутила облегчение и свободу. Сейчас американка не злится на бывшего супруга, а также встретила другого мужчину и готова снова выйти замуж.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:15
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