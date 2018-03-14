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Натали считает, что надо жить скромно

Известная отечественная исполнительница песен Натали поражает своим роскошным внешним видом. Знаменитость в сорок три года выглядит как молоденькая девушка.

Натали считает, что надо жить скромно


Натали совсем недавно стала в третий раз матерью. Артистка подарила своему супругу очаровательного сына. Знаменитая певица признаётся, что все домашние дела она выполняет сама, при этом даже не думает нанимать няню для младенца.

Исполнительница песен поведала, что у неё даже нет домработницы, она по дому всё делает сама. В какой-то момент артистка задумалась, что все бабушки, а также прародительницы являлись хранительницами очага. Невзирая на различные проблемы, у них постоянно в доме было чисто, а также все накормлены и обласканы. По мнению певицы, только в таком случае семья цельная и настоящая. У Натали с супругом подрастают трое сыновей. Исполнительница песен поведала, что старается всё свое свободное время уделять своей любимой семье.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:30
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