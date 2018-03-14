Ангела Меркель: Германия готова жить без российского газа

До середины года Германия разработает план перехода на "зеленую энергетику". По этим планам, уже через 12 лет страна будет потреблять 66% энергии от возобновляемых источников энергии. Ангела Меркель подписала документ, предусматривающий диверсификацию источников углеводородов, где основную роль будут играть роль поставки из Норвегии, США.Однако основную роль будут играть энергия солнца, ветра и биомассы. Сейчас они дают более 30% выработки электроэнергии. Эта программа отражена в коалиционном соглашении (ХДС/ХСС и СДПГ). В результате, их совокупная мощность возрастет на 8 гигаватт, что могут дать до десятка современных атомных станций. В настоящее время Берлин взял курс на сокращение атомных и угольных (тепловых) станций.