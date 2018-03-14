АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Ангела Меркель: Германия готова жить без российского газа

Через 12 лет Германия на 2/3 будет получать энергию из возобновляемых источников. В результате, по плану подписанному Ангелой Меркель, будет построено множество ветровых и гелиостанций, который в совокупности будут давать до 66% электричества.

До середины года Германия разработает план перехода на "зеленую энергетику". По этим планам, уже через 12 лет страна будет потреблять 66% энергии от возобновляемых источников энергии. Ангела Меркель подписала документ, предусматривающий диверсификацию источников углеводородов, где основную роль будут играть роль поставки из Норвегии, США.

Ангела Меркель: Германия готова жить без российского газа


Однако основную роль будут играть энергия солнца, ветра и биомассы. Сейчас они дают более 30% выработки электроэнергии. Эта программа отражена в коалиционном соглашении (ХДС/ХСС и СДПГ). В результате, их совокупная мощность возрастет на 8 гигаватт, что могут дать до десятка современных атомных станций. В настоящее время Берлин взял курс на сокращение атомных и угольных (тепловых) станций.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 19:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики раскрыли секрет, как быстро уснуть
Ольга Бузова спела в тюремной камере
Ученые: За детей женщина расплачивается зубами
ESA опубликовало снимки "вулканической
Максим Галкин назвал себя “подкаблучником” и
Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе
Ученые из США доказали невозможность контакта с
В Сети появились характеристики и цены версии
Археоптериксы умели летать как современные
Twitch каждый месяц будет выдавать
Зрители считают, что Марго Овсянникова из веселой
Илон Маск планирует запустить собственное
Нацбанк Украины отказался чеканить новые копейки
Ангела Меркель: Германия готова жить без
На Ангелу Меркель совершено нападение
В интернет «слили» дату релиза Shadow of the Tomb
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков назвал ее
Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по
Австралиец ходит на работу в женских туфлях на
«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию
Специалисты назвали несколько способов как
Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24
Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в
Эксперты: Какие активы принесут прибыль в 2018
Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от
Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков
Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала
Американка после сожжения свадебного платья
General Motors запустит Airbnb для авто на базе
Екатерина Андреева продемонстрировала свою
Просмотреть все новости