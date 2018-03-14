Ангела Меркель: Германия готова жить без российского газа
Через 12 лет Германия на 2/3 будет получать энергию из возобновляемых источников. В результате, по плану подписанному Ангелой Меркель, будет построено множество ветровых и гелиостанций, который в совокупности будут давать до 66% электричества.
До середины года Германия разработает план перехода на "зеленую энергетику". По этим планам, уже через 12 лет страна будет потреблять 66% энергии от возобновляемых источников энергии. Ангела Меркель подписала документ, предусматривающий диверсификацию источников углеводородов, где основную роль будут играть роль поставки из Норвегии, США.
Однако основную роль будут играть энергия солнца, ветра и биомассы. Сейчас они дают более 30% выработки электроэнергии. Эта программа отражена в коалиционном соглашении (ХДС/ХСС и СДПГ). В результате, их совокупная мощность возрастет на 8 гигаватт, что могут дать до десятка современных атомных станций. В настоящее время Берлин взял курс на сокращение атомных и угольных (тепловых) станций.
До середины года Германия разработает план перехода на "зеленую энергетику". По этим планам, уже через 12 лет страна будет потреблять 66% энергии от возобновляемых источников энергии. Ангела Меркель подписала документ, предусматривающий диверсификацию источников углеводородов, где основную роль будут играть роль поставки из Норвегии, США.
Однако основную роль будут играть энергия солнца, ветра и биомассы. Сейчас они дают более 30% выработки электроэнергии. Эта программа отражена в коалиционном соглашении (ХДС/ХСС и СДПГ). В результате, их совокупная мощность возрастет на 8 гигаватт, что могут дать до десятка современных атомных станций. В настоящее время Берлин взял курс на сокращение атомных и угольных (тепловых) станций.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 19:20