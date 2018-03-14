Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту
Автоконцерн Toyota планирует выпустить под брендом Lexus яхту из роскошного сегмента. О разработке роскошного плавательного средства в рамках международной выставки яхт и катеров в Японии сообщил Шигеки Томояма — исполнительный вице-президент концерна Toyota.
Роскошная яхта под брендом Lexus появится в продаже в 2019 году. Разработкой плавательного судна буду заниматься специалисты морского подразделения Toyota и компания Marquis-Larson Boat Group, практикующаяся на судостроении.
По предположению экспертов, яхта получит на крыше ходовой рубки открытую площадку, а на нижней палубе разместится роскошная каюта, в которой смогут разместиться 15 гостей. Новое судно будет разработано на базе концептуальной модели Lexus Sport Yacht, которая была представлена в январе прошлого года в Майами.
Роскошная яхта под брендом Lexus появится в продаже в 2019 году. Разработкой плавательного судна буду заниматься специалисты морского подразделения Toyota и компания Marquis-Larson Boat Group, практикующаяся на судостроении.
По предположению экспертов, яхта получит на крыше ходовой рубки открытую площадку, а на нижней палубе разместится роскошная каюта, в которой смогут разместиться 15 гостей. Новое судно будет разработано на базе концептуальной модели Lexus Sport Yacht, которая была представлена в январе прошлого года в Майами.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:55