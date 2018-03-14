АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту

Автоконцерн Toyota планирует выпустить под брендом Lexus яхту из роскошного сегмента. О разработке роскошного плавательного средства в рамках международной выставки яхт и катеров в Японии сообщил Шигеки Томояма — исполнительный вице-президент концерна Toyota.

Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту


Роскошная яхта под брендом Lexus появится в продаже в 2019 году. Разработкой плавательного судна буду заниматься специалисты морского подразделения Toyota и компания Marquis-Larson Boat Group, практикующаяся на судостроении.

По предположению экспертов, яхта получит на крыше ходовой рубки открытую площадку, а на нижней палубе разместится роскошная каюта, в которой смогут разместиться 15 гостей. Новое судно будет разработано на базе концептуальной модели Lexus Sport Yacht, которая была представлена в январе прошлого года в Майами.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:55
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
«Его лаборатория была целой Вселенной»: Ученые
Создатель Всемирной паутины выступил против
В США собака задохнулась в багажном отсеке
Натали считает, что надо жить скромно
Муж Виктории Романец Антон Гусев решил играть в
Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его
В Apple обнародовали дату презентации новой
Команда физиков из России смоделировала астероид
Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти
Австралийским ученым удалось зафиксировать сигнал
Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для
Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой
Ученые: Движения младенцев в материнской утробе
Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту
Nvidia планирует внедрение криптовалютных
Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram
Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает
Исследователи нашли «фантомные» следы
Садальский выступил против православных
«Маленький полуазиатский философ»: Ирина
Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову
Лолита Милявская станцевала в супермаркете под
FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage
Анонсированы самые мощные Android-смартфоны
Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить
Просмотреть все новости