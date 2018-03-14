Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту

Роскошная яхта под брендом Lexus появится в продаже в 2019 году. Разработкой плавательного судна буду заниматься специалисты морского подразделения Toyota и компания Marquis-Larson Boat Group, практикующаяся на судостроении.По предположению экспертов, яхта получит на крыше ходовой рубки открытую площадку, а на нижней палубе разместится роскошная каюта, в которой смогут разместиться 15 гостей. Новое судно будет разработано на базе концептуальной модели Lexus Sport Yacht, которая была представлена в январе прошлого года в Майами.