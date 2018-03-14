Максим Галкин назвал себя “подкаблучником” и похвалил интеллект Аллы Пугачевой

Знаменитость отметил, что с удовольствием занимается домашними делами, а также много времени проводит с любимыми наследниками. Несмотря на плотный рабочий график и участие в нескольких проектах, Максим Галкин всегда находит возможность побыть рядом с семьей, а также считает, что она должна быть на первом месте.Артист признался, что карьера важна для мужчины для финансовой стабильности, но если она мешает быть рядом с любимыми людьми, тогда можно отказаться от некоторых нагрузок. Алла Пугачева тоже может управлять домом, а также является умной женщиной, делающей все, чтобы ее избранник чувствовал себя главой семьи.