Nvidia планирует внедрение криптовалютных ускорителей

Уже готовится запуск и производство нового проекта для потребительского рынка, связанного с разработкой карт для майнинга. Здесь в помощь NVIDIA пришли давние партнерские отношения. Однако производство столкнулось с целым рядом сопутствующих проблем.Но выход нашелся, было принято решение создать аналоговую разработку для версии GeForce GTX 1080 Ti. Причем благодаря такому подходу, компания-производитель в кратчайшие сроки выйдет на современный криптовалютный рынок. Как рассказали эксперты, для перспективной разработки пока не определен ценовой диапазон. Руководство компании утверждает, что ускорить получился значительно дешевле бюджетной модели GeForce GTX 1080 Ti. Все покажет проверка эффективности, которая будет определена добытчиками Monero, Ethereum и Zcash на практике.