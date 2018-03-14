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Nvidia планирует внедрение криптовалютных ускорителей

Для аналога GeForce GTX 1080 Ti, компания NVIDIA намеревается начать продажи нового качественного дополнения. Специалисты преобразовали его в образ криптовалютного ускорителя. Решение переквалифицировать свои ускорители, разработчики компании NVIDIA приняли совсем недавно. Современный рынок любителей компьютерных игр диктует свои условия.

Уже готовится запуск и производство нового проекта для потребительского рынка, связанного с разработкой карт для майнинга. Здесь в помощь NVIDIA пришли давние партнерские отношения. Однако производство столкнулось с целым рядом сопутствующих проблем.

Nvidia планирует внедрение криптовалютных ускорителей


Но выход нашелся, было принято решение создать аналоговую разработку для версии GeForce GTX 1080 Ti. Причем благодаря такому подходу, компания-производитель в кратчайшие сроки выйдет на современный криптовалютный рынок. Как рассказали эксперты, для перспективной разработки пока не определен ценовой диапазон. Руководство компании утверждает, что ускорить получился значительно дешевле бюджетной модели GeForce GTX 1080 Ti. Все покажет проверка эффективности, которая будет определена добытчиками Monero, Ethereum и Zcash на практике.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:50
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