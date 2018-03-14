Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от первого брака

Тринадцатого марта, в московском «Гоголь-центре» прошла премьера российской версии киноленты «Тебя никогда здесь не было». Первыми оценить фильм собрались многие российские звезды. Не мог пропустить данное событие и актёр Максим Виторган. На мероприятии артист появился в компании дочки Полины, рожденной во время первого брака с Викторией Верберг. Звездный отец с дочерью с удовольствием позировали перед фотографами, после чего отправились в кинозал.Стоит напомнить, что Полина пошла по стопам своего отца. В актерской биографии дочери Виторгана есть ряд востребованных спектаклей, а также успешных кинопроектов. Максим поддерживает Полину во всех её начинаниях. У Виторгана также есть сын Даниил и Платон. Недавно у актёра родилась сестра. Семидесятивосьмилетний Эммануил Виторган недавно в третий раз стал отцом.