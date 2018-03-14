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Исследователи нашли «фантомные» следы предшественников динозавров

Американскими учеными обнаружены «фантомные» следы дицинодонтов. Их называют предшественниками динозавров, обитавших на Земле около 260 000 000 лет назад.

Исследователи нашли «фантомные» следы предшественников динозавров


Исследователи обнаружили окаменелости ископаемых, подтверждающие реальное существование дицинодонтов. Преимущественно они питались растениями, обладали черепаховидными клювами, а также большими бивнями. По словам авторов научной работы, данные животные исчезли ещё до того, как древние динозавры стали размножаться. Ещё в 1950 годах на юге Африки обнаружили «фантомные» следы, свидетельствующие касательно выживших представителей вида Pentasauropus incredibilis. О дицинодонтах в первый раз заговорил ученый деятель Альфред Браун.

Экспертами проверены образцы, которые находятся на музейных стендах. Ими было замечено, что позвоночник имеет большие кости. Ученые также обратили внимание на череп, который характерен для предшественников динозавров.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:40
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