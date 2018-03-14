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Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков назвал ее своей музой

Супруг певицы опубликовал в Instagram новое фото и трогательно признался в любви. Дмитрий Исхаков назвал Полину Гагарину своей музой, после чего поклонники написали много позитивных комментариев.

Мужчина поблагодарил избранницу за уделенное ему время, а также подчеркнул, что она всегда готова экспериментировать и это еще больше усиливает чувства. Подписчики были растроганы признанием Дмитрия Исхакова, а женщины написали, что тоже хотят услышать такие слова от своих супругов. Полина Гагарина действительно счастлива, имея рядом талантливого фотографа и прекрасного человека.

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков назвал ее своей музой


Пользователи сетей отметили, что их половинки не всегда хотя делать снимки и часто начинают злиться. Они посоветовали исполнительнице ценить такого избранника и даже немного позавидовали безупречным отношениям пары.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:05
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