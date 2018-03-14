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Олег Газманов обеспокоил поклонников болезненным видом

Известный российский певец и композитор Олег Газманов активно ведёт свою страницу в социальной сети Instagram, но последняя фотография заставила беспокоиться фанатов о его здоровье.

Накануне в микроблоге певца появился снимок, сделанный в одном из отелей Екатеринбурга. Болезненный вид Олега встревожил поклонников, которые это выразили в комментариях.

Олег Газманов обеспокоил поклонников болезненным видом

Но, судя по описанию к фото, артист просто устал из-за утомительных разъездов и концертной деятельности. В уральский город Газманов отправился на празднование 75-летия добровольческого народного уральского танкового корпуса.

Хоть автор и исполнитель песен занимается спортом и поддерживает своё тело в тонусе, возраст и старые травмы всё же дают о себе знать, и уже большая работа переносится не так просто, как в молодости.

В комментариях фолловеры советуют народному и заслуженному артисту Российской Федерации беречь свою здоровье и по возможности избегать серьёзных нагрузок. Кроме того, высказались жители Екатеринбурга, которые поблагодарили популярного певца за визит и участие в большом празднике города.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 13:07
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