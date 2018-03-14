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Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото с наградой музыкальной премии BraVo

Недавно в Москве прошло мероприятие, собравшее огромное количество звезд из разных стран, которым вручались награды музыкальной премии BraVo в 12 номинациях. Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото с заслуженной наградой, которую также получил Григорий Лепс.

Продюсер лаконично отметил, что композиция “Орлы или вороны” стала лучшим дуэтом года и находится в рейтинге благодаря поклонникам, для которых пели музыканты. Подписчики сразу поздравили знаменитость с заслуженным успехом и признались, что часто слушают хит певцов на радио.

Максим Фадеев опубликовал в Instagram фото с наградой музыкальной премии BraVo


Пользователи сетей обратили внимание, что Максим Фадеев похудел, после чего написали много лестных слов в его адрес. Они назвали его молодым и красивым мужчиной, которому нужно еще избавиться от бороды, после чего попросили своего кумира написать хит для группы SEREBRO.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:56
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