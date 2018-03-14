Эксперты: Какие активы принесут прибыль в 2018 году

Аналитики финансового рынка рассказали, что в прошедшем году российские облигации позволили заработать их владельцам 16% годовых. В текущем году специалисты прогнозируют снижение этих доходов на фоне падения цен на углеводороды, когда предложение нефти и газа расширится за счет поставок из США. Доходность облигаций может упасть с 7,5% до 5% и меньше. Российские эксперты ожидают и сохранение доходности акций «Лукойла», «Роснефти» в 15-18%.Однако и тут цены на углеводороды определят в итоге кто проиграл, а кто выиграл, считают биржевики. Из-за сужения валютных поступлений - роль иностранной валюты, как "хранилища" денежных средств россиян снизилась. Однако многих в 2017 году устраивала доходность в 4-5%, что в текущем году может быть полностью нивелирована из-за сосредоточения доллара-евро в Центробанке. Одновременно падает доходность золота, которая в этом году может достичь нулевой отметки. По-прежнему остается привлекательным вложение в криптовалюту, считает эксперт http://business.bitclubproject.com/, потому что даже с учетом падения с $20000 до $7000 доходность остается на уровне 300-500%.