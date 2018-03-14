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Австралиец ходит на работу в женских туфлях на каблуках из-за желания стать увереннее в себе

Люди негативно относятся к отдельным лицам, пытающимся подчеркнуть свою индивидуальность, но 30-летний австралиец решил не обращать на критику внимания. Он ходит на работу в женских туфлях на каблуках, чтобы стать увереннее в себе.

Мужчина является сотрудником страховой компании и не собирается становиться женщиной. Во время наблюдения за слабым полом он заметил, что дамы, носящие такую обувь, выглядят успешными и красивыми, после чего решил дополнить костюм необычными изюминками. Сначала руководство было озадачено внешним видом Эшли Максвелла-Лэма, но потом смирилось с его решением.

Австралиец ходит на работу в женских туфлях на каблуках из-за желания стать увереннее в себе


Пользователи сетей неоднозначно отнеслись к таким модным тенденциям австралийца, сразу подумав о нетрадиционной ориентации. Некоторые люди считают, что человек просто имеет психический недуг, а потому хочет выделиться из толпы. Большинство юзеров отметили, что стиль довольно оригинальный и упомянули о Сергее Лазареве, тоже надевшем туфли с бантом, похожие на женские аналоги.
dzen / Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:55
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