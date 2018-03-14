В Сети появились характеристики и цены версии Meizu E3

Meizu E3 на рынок поступит с ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ. С такими спецификациями версия стоит $233. На рынок выпустят также вариант с 6 (128) Гб, расценивающийся в $316. Производитель наделил версию Meizu E3 5,99-дюймовым дисплеем. Он обладает разрешением на 2160х1080 пикселей. При этом соотношение сторон устройства составляет 18:9. Модель имеет переднюю камеру на 8 мегапикселей. Основную камеру наделили двойным датчиком на 20, а также 12 Мп. При этом одним из них выступить может Sony IMX363.Аппаратной основой является Snapdragon 636. На нём функционирует также Redmi 5. Модель наделят встроенным сканером отпечатков пальцев. На рынок Meizu E3 поступит в голубом, черном, золотом цветах. Дата начала продаж в РФ пока неизвестна.