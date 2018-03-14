АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

В Сети появились характеристики и цены версии Meizu E3

В Пекине 21 марта запланирована презентация новой версии смартфона Meizu E3. В рамках сайта TENAA появились характеристики нового девайса, а также его цены. Новое устройство выступит конкурентом Redmi Note 5.

В Сети появились характеристики и цены версии Meizu E3

Meizu E3 на рынок поступит с ОЗУ на 4 ГБ и ПЗУ на 32 ГБ. С такими спецификациями версия стоит $233. На рынок выпустят также вариант с 6 (128) Гб, расценивающийся в $316. Производитель наделил версию Meizu E3 5,99-дюймовым дисплеем. Он обладает разрешением на 2160х1080 пикселей. При этом соотношение сторон устройства составляет 18:9. Модель имеет переднюю камеру на 8 мегапикселей. Основную камеру наделили двойным датчиком на 20, а также 12 Мп. При этом одним из них выступить может Sony IMX363.

Аппаратной основой является Snapdragon 636. На нём функционирует также Redmi 5. Модель наделят встроенным сканером отпечатков пальцев. На рынок Meizu E3 поступит в голубом, черном, золотом цветах. Дата начала продаж в РФ пока неизвестна.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики раскрыли секрет, как быстро уснуть
Ольга Бузова спела в тюремной камере
Ученые: За детей женщина расплачивается зубами
ESA опубликовало снимки "вулканической
Максим Галкин назвал себя “подкаблучником” и
Кристина Дерябина нарисовала на фотошопе себе
Ученые из США доказали невозможность контакта с
В Сети появились характеристики и цены версии
Археоптериксы умели летать как современные
Twitch каждый месяц будет выдавать
Зрители считают, что Марго Овсянникова из веселой
Илон Маск планирует запустить собственное
Нацбанк Украины отказался чеканить новые копейки
Ангела Меркель: Германия готова жить без
На Ангелу Меркель совершено нападение
В интернет «слили» дату релиза Shadow of the Tomb
Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков назвал ее
Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по
Австралиец ходит на работу в женских туфлях на
«ВКонтакте» запускает в работу мобильную версию
Специалисты назвали несколько способов как
Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24
Алексей Воробьев сыграл гомосексуалиста в
Эксперты: Какие активы принесут прибыль в 2018
Максим Виторган вывел в свет взрослую дочь от
Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков
Татьяна Навка призналась, за что Смехова назвала
Американка после сожжения свадебного платья
General Motors запустит Airbnb для авто на базе
Екатерина Андреева продемонстрировала свою
Просмотреть все новости