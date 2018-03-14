FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage

Новая серийная версия кроссовера от FAW до китайских дилеров должна добраться в августе 2018 года. Задняя часть модели похожа на Sportage последней генерации. Данные авто сопоставимы по габаритам (длина - 4 500 мм, колёсная база - 2 700 мм). FAW T086 оснащается турбированным 1,2-литровым мотором на 143 л.с. В авто предлагается пятискоростная МКПП и шестидиапазонная роботизированная трансмиссия. Модель доступна с передним приводом. Авто оснащается мультифункциональным рулём, электронным ручным тормоз, кнопкой запуска двигателя, камерой заднего вида, парковочным ассистентом, двухзонным климат-контролем, системой курсовой устойчивости и т.д.Модели непросто будет конкурировать со Sportage, занявшим в феврале 2 позицию по продажам в России среди версий KIA. В феврале авто продали в количестве 2 469 ед. (+67,5%).