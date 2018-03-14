АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Чертов берег с новыми аномальными зонами Петербурга могут помочь или навредить людям
EUR 70.16 USD 56.94
Курс валют на 14.03.2018

FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage

FAW планирует на авторынок вывести новый кроссовер с заводским индексом T086. Авто станет прямым конкурентом KIA Sportage.

FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage

Новая серийная версия кроссовера от FAW до китайских дилеров должна добраться в августе 2018 года. Задняя часть модели похожа на Sportage последней генерации. Данные авто сопоставимы по габаритам (длина - 4 500 мм, колёсная база - 2 700 мм). FAW T086 оснащается турбированным 1,2-литровым мотором на 143 л.с. В авто предлагается пятискоростная МКПП и шестидиапазонная роботизированная трансмиссия. Модель доступна с передним приводом. Авто оснащается мультифункциональным рулём, электронным ручным тормоз, кнопкой запуска двигателя, камерой заднего вида, парковочным ассистентом, двухзонным климат-контролем, системой курсовой устойчивости и т.д.

Модели непросто будет конкурировать со Sportage, занявшим в феврале 2 позицию по продажам в России среди версий KIA. В феврале авто продали в количестве 2 469 ед. (+67,5%).
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Школьникам 1 сентября выдадут долгожданные
Ученые: Наноалмазы можно использовать для
Обновлённый седан Karma Revero запечатлели
В Тюмени ветерану после десяти лет слепоты
После полугода молчания сериал «Mr. Freeman»
«Его лаборатория была целой Вселенной»: Ученые
Создатель Всемирной паутины выступил против
В США собака задохнулась в багажном отсеке
Натали считает, что надо жить скромно
Муж Виктории Романец Антон Гусев решил играть в
Дочь Табакова из-за обиды может не прийти на его
В Apple обнародовали дату презентации новой
Команда физиков из России смоделировала астероид
Чистая прибыль Adidas за 2017 год выросла почти
Австралийским ученым удалось зафиксировать сигнал
Эвелина Блёданс напишет книгу - пособие для
Александр Васильев подарил Татьяне Веденеевой
Ученые: Движения младенцев в материнской утробе
Toyota выпустит под брендом Lexus роскошную яхту
Nvidia планирует внедрение криптовалютных
Елизавета Арзамасова опубликовала в Instagram
Катя Жужа сказала, что ее день рождения совпадает
Исследователи нашли «фантомные» следы
Садальский выступил против православных
«Маленький полуазиатский философ»: Ирина
Дубай разочаровал молодую певицу Дану Соколову
Лолита Милявская станцевала в супермаркете под
FAW продажи запустит конкурента KIA Sportage
Анонсированы самые мощные Android-смартфоны
Учёные: Посещение гостиниц способно улучшить
Просмотреть все новости