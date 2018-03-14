Вслед за Ольгой Бузовой певицей решила стать еще одна супруга футболиста

Стоит отметить, что Дарина уже состоялась как журналистка и телеведущая, а теперь она выпускает свой первый трек под названием «Останусь».К слову, композиция получилась танцевальной и довольно зажигательной, благодаря дорогим нарядам, танцам и идеальной фигуре обворожительной Дарины Дьяковой.Стоит признать, что дебютный сингл и клип получились, как минимум точно не хуже, чем у мегапопулярной и успешной Ольги Бузовой.