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Вслед за Ольгой Бузовой певицей решила стать еще одна супруга футболиста

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова записала свой первый сингл, еще находясь в браке с Дмитрием Тарасовым, затем попробовать решила Мария Погребняк, а сейчас еще и «бомбическая» красотка Дарина Дьякова.

Вслед за Ольгой Бузовой певицей решила стать еще одна супруга футболиста

Стоит отметить, что Дарина уже состоялась как журналистка и телеведущая, а теперь она выпускает свой первый трек под названием «Останусь».
К слову, композиция получилась танцевальной и довольно зажигательной, благодаря дорогим нарядам, танцам и идеальной фигуре обворожительной Дарины Дьяковой.

Стоит признать, что дебютный сингл и клип получились, как минимум точно не хуже, чем у мегапопулярной и успешной Ольги Бузовой.

dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18
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