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Дана Борисова продолжает публиковать "голые" снимки

Дана Борисова, являющаяся известной отечественной телеведущей, продолжает обнародовать «голые» публикации, одна из которых появилась в её блоге в соцсети Instagram.

Дана Борисова продолжает публиковать "голые" снимки

На новом снимке знаменитая блондинка изображена только в полотенце, которое чуть прикрывает её грудь. Скорей всего, Борисова сделала данное фото, выйдя из душа. Из подписи к посту можно понять, что в номере теледивы очень жарко, и поэтому она вынуждена ходить в таком виде. Дана отметила, что хочет сфотографироваться на фоне красивых пейзажей Самуи. В данное время ведущая предлагает оценить снимок, сделанный в номере. Фолловеры признались, что новое фото Борисовой довольно эффектное. Нашлись и те подписчики, которые раскритиковали теледиву за вульгарность.

Раньше СМИ сообщало, что Дана призналась в новой зависимости. По словам девушки, она не может себя заставить не делать обнаженные публикации. Данная привычка появилась у знаменитости после увеличения груди.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:28
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