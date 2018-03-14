Дана Борисова продолжает публиковать "голые" снимки

На новом снимке знаменитая блондинка изображена только в полотенце, которое чуть прикрывает её грудь. Скорей всего, Борисова сделала данное фото, выйдя из душа. Из подписи к посту можно понять, что в номере теледивы очень жарко, и поэтому она вынуждена ходить в таком виде. Дана отметила, что хочет сфотографироваться на фоне красивых пейзажей Самуи. В данное время ведущая предлагает оценить снимок, сделанный в номере. Фолловеры признались, что новое фото Борисовой довольно эффектное. Нашлись и те подписчики, которые раскритиковали теледиву за вульгарность.Раньше СМИ сообщало, что Дана призналась в новой зависимости. По словам девушки, она не может себя заставить не делать обнаженные публикации. Данная привычка появилась у знаменитости после увеличения груди.