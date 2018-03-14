Кайли Дженнер показала комнату, полностью забитую своими сумочками

Будучи весьма состоятельной девушкой, 20-летняя Кайли ни в чём себе не отказывает, и если ей что-то очень нравится, она это обязательно купит. Например, звезда реалити-шоу неравнодушна к сумочкам, коих за годы у неё скопилось несчётное количество.Дизайнерские, модные и не очень сумки появляются в коллекции чуть ли не каждый день. В итоге девушка выделила для них отдельную комнату, где они все тихонько томятся.Кайли сделала селфи на фоне своей выдающейся коллекции сумок, а затем выложила в своём микроблоге, чтобы и её верные фанаты полюбовались тоже. Кайли Дженнер является одной из самых популярных персон в Instagram, поэтому её публикация без проблем собрала 7 миллионов "лайков" и и более 150 тысяч комментариев фолловеров.А ещё молодая американская модель питает особые чувства к дорогим машинам. Так, недавно её возлюбленный Трэвис Скотт подарил ей Ferrari, стоимость которой оценивается в 1,4 миллиона долларов. Рэпер решил порадовать любимую за то, что она в прошлом месяце подарила ему дочь.