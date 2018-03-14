Хейтеры подозревают, что Дмитрий Тарасов перестал выплачивать алименты на дочь

Невзирая на то, что мужчина уже давно разошелся со своей первой женой Оксаной, Интернет-пользователи активно продолжают следить за ее жизнью в Сети. Бывшая супруга футболиста не рассказывает о своих нынешних взаимоотношениях с ним, однако до недавнего времени девушка отзывалась о нем, как о любящем отце их общего ребенка - дочери Ангелины. Девочка довольно часто общалась с папой, который способствовал ее содержанию.Однако на днях злопыхатели футболиста нашли страницу Оксаны на известном сайте Авито, где обычно люди продают ненужные им вещи. В январе нынешнего года Тарасова продала неизвестным лицам свою долю в барбершопе.С тех пор на страничке Оксаны появилось множество самых разных объявлений. Бывшая супруга спортсмена решила избавиться от дорогостоящей парки, туфель Christian Louboutin, а также других дорогих аксессуаров.По приемлемой цене у нее также можно приобрести детскую одежду. Пользователи Сети гадают, почему девушка распродает вещи, наверняка которые были ей дороги. По мнению большинства, Оксана решилась на подобный шаг, так как Дмитрий перестал выплачивать алименты на дочь.