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Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по льду замерзшего озера Санкт-Мориц

Компанией Porsche опубликован ролик, в котором две 911-е (новая и старая) буксируют лыжников непосредственно по льду замерзшего швейцарского озера Санкт-Мориц.

Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по льду замерзшего озера Санкт-Мориц


Для заезда использовалась версия 911 GT2 RS последней генерации, а также купе версии 911S. 911S принимала участие в рамках официальных раллийных соревнований в семидесятых годах. На данном автомобиле имеются наклейки, которые показывают, что эта модель использовалась гоночной командой Escuderia Repsol. Стоит отметить, что дебют версии Porsche 911 GT2 RS новой генерации состоялся летом прошлого года. Автомобиль оснащается 3,8-литровым турбодвигателем, генерирующим 700 л.с. (750 Нм). Суперкар до первой сотни способен разгоняться за 2,8 секунды. Максимальная скорость авто составляет 340 км/час.

Стоимость транспортного средства 911 GT2 RS в Российской Федерации достигает 19 245 000 российских рублей. Купе является самым быстрым дорожным авто Нюрбургринга.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
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