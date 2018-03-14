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Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24 тысяч рублей

Транспортное средство Suzuki Vitara прибавило в цене от 14 000 до 24 000 руб.

Версия Suzuki Vitara прибавил в цене от 14 до 24 тысяч рублей


В рамках мониторинга расценок на новые транспортные средства в Российской Федерации экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» было зафиксировано повышение расценок на все комплектации современного кроссовера версии Suzuki Vitara текущего модельного года. Начальная комплектация GL для транспортного средства с 1,6-литровым силовым агрегатом на 117 лошадиных сил, механической коробкой передач с первого марта доступна автолюбителям за 1,079 млн. руб. В свою очередь это на 24 000 рублей дороже, чем было раньше. На такую же сумму подорожала данная комплектация с АКПП. Теперь она расценивается в 1,179 млн. руб.

Остальные комплектации версии Suzuki Vitara увеличились в цене на 14 000 рублей. Из них самая дорогая – S расценивается в 1,559 млн. руб. За данную цену покупателям доступно авто с 1,4-литровым турбомотором на 140 л.с., полным приводом, АКП.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:40
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