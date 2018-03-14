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На Майли Сайрус подали в суд за плагиат

Популярная поп-звезда обвиняется в краже песни, написанной 30 лет назад.

На Майли Сайрус подали в суд за плагиат


Имя Майли Сайрус вновь появилось в СМИ в негативном свете. На этот раз скандальной певице выдвинуты обвинения в краже. Иск подал в один из судов Манхеттена музыкант из Ямайки Майкл Мей, носящий сценический псевдоним Flourgon. Он заявляет, что в композиции Сайрус «We Can’t Stop» присутствуют слова и скопирован музыкальный "скелет" его собственного творения «We Run Things», увидевшего свет в конце 80-х. Музыкант рассказывает,что в сингле поп-звезды он услышал уникальный музыкальный рисунок, сочиненный им самим в 1988 году.

Flourgon претендует на денежную выплату в р 300 млн. долларов и настаивает, чтобы суд запретил исполнение и реализацию указанной композиции. Как отреагировала на подобную новость сама 25-летняя Майли Сайрус пока неизвестно. На данный момент, имеется только информация о том, что в качестве ответчика вместе с певицей будет выступать и ее компания звукозаписи RCA Records.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Чехоренкова Сегодня, 12:28
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