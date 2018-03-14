Пользователи называют Влада Кадони главным на «Дом-2»

Мало кто мог подумать, что Артем Сорока будет строить интриги и способствовать удалению участников за ворота, а несчастный Анташвили получит «черную метку» всего лишь за отсутствие фантазии и собственное поведение.На примере этих событий зрители увидели, что хотя ведущей на Острове Любви является Орлова, руководит всем Влад Кадони, распорядившийся выдать злополучную метку. Хотя Орлова и пыталась неуверенно возражать, Кадони был более убедителен.Пользователи ту же предположили, что на проекте теперь заправляет Кадони, который способен принимать жесткие решения. По мнению зрителей действия Влада стали превышать его полномочия и он чаще стал мелькать в кадре.