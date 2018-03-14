Пользователи называют Влада Кадони главным на «Дом-2»
Несколько месяцев поклонники «Дом-2» были уверены, что главной на телестройке негласно является ведущая Ольга Орлова, но последние эфиры показали истинную расстановку «сил».
Мало кто мог подумать, что Артем Сорока будет строить интриги и способствовать удалению участников за ворота, а несчастный Анташвили получит «черную метку» всего лишь за отсутствие фантазии и собственное поведение.
На примере этих событий зрители увидели, что хотя ведущей на Острове Любви является Орлова, руководит всем Влад Кадони, распорядившийся выдать злополучную метку. Хотя Орлова и пыталась неуверенно возражать, Кадони был более убедителен.
Пользователи ту же предположили, что на проекте теперь заправляет Кадони, который способен принимать жесткие решения. По мнению зрителей действия Влада стали превышать его полномочия и он чаще стал мелькать в кадре.
Мало кто мог подумать, что Артем Сорока будет строить интриги и способствовать удалению участников за ворота, а несчастный Анташвили получит «черную метку» всего лишь за отсутствие фантазии и собственное поведение.
На примере этих событий зрители увидели, что хотя ведущей на Острове Любви является Орлова, руководит всем Влад Кадони, распорядившийся выдать злополучную метку. Хотя Орлова и пыталась неуверенно возражать, Кадони был более убедителен.
Пользователи ту же предположили, что на проекте теперь заправляет Кадони, который способен принимать жесткие решения. По мнению зрителей действия Влада стали превышать его полномочия и он чаще стал мелькать в кадре.