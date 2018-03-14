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Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков

Уфологи при изучении снимков Красной планеты смогли на поверхности Марса обнаружить объект, схожий со статуей древнего бога ацтеков.

Уфологи на Марсе обнаружили статую бога ацтеков


Научный деятель Скотт Уоринг продемонстрировал видео уфолога-любителя, который зарегистрирован в YouTube под именем UFOvni2012. Ролик длиться более трех минут. В нём эксперт рассказывает, что при изучении очередных снимков Марса, полученных от NASA, смог обнаружить на планете странный объект. По мнению уфолога, такого рода находка напоминает статую времен ацтеков. Он с помощью сравнения пытается доказать свою теорию. Данное видео уже успели просмотреть 6 000 раз.



При этом Скотт Уоринг согласился с такой гипотезой своего коллеги. По его мнению, это является очередным шагом, чтобы правительства ряда государств, перестали скрывать свидетельства существования неопознанных летающих объектов. Ранее сообщалось, что ученых NASA смутили необычные скалы, имеющиеся на поверхности Марса.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:20
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