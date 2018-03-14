Слухи и новости «Дома-2»: Кирилл Воробьев обвинил в конфликтах с Сашей Черно Иосифа Оганесяна; Ольга Гобозова против Ольги Жариковой

Участник телепроекта «Дом-2» Кирилл Воробьев стал свидетелем нового скандала между Сашей Черно и Иосифом Оганесяном. Мужчина был так поражен руганью, криками и истерикой, что решил не вести так себя со своей девушкой. К слову, зрители сразу предупредили его о том, что при подобном поведении его тут же выгонят за ворота.Воробьев полагает, что сможет избежать подобных ошибок в собственных отношениях. Кроме того, он не проявил к Оганесяну мужской солидарности, обвинив его в том, что парень не хочет слышать свою возлюбленную.Участник реалити-шоу «Дом-2» Александр Гобозов игнорирует советы матери. Ольга Васильевна не одобряет его романа с Ольгой Жариковой. По словам телебабушки, эта девушка недостойна Саши, и в связи с этим она настоятельно посоветовала сыну хотя бы не спешить и хорошенько все обдумать.Вот только Александр считает, что нельзя упускать девушку, которая готова в любой ситуации ухаживать за ним.А потому тянуть Гобозов не собирается и слушать советы матери он не намерен. Из-за этого у молодого человека появились с Ольгой Васильевной серьезные разногласия.