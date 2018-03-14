General Motors запустит Airbnb для авто на базе каршеринга Maven

Сервис пока будет работать в тестовом режиме. Сервис планируют запустить будущим летом. В случае успеха эксперимента, он станет частью этапа трансформации General Motors непосредственно из автостроительного концерна в провайдера, который предоставляет разные услуги. General Motors пока не запустил ещё новый сервис. Но у него в P2P-бизнесе намечаются уже конкуренты. Так, Daimler AG в начале осени 2017 года возглавил раунд инвестиций. Стартап Turo, который сдаёт в аренду частные авто, в нём привлек 92 000 000 долларов.Руководство General Motors также заинтересовано запустить сервис такси, где будут работать непосредственно робомобили. Для этого у компании есть уже соответствующие прототипы.