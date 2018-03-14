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General Motors запустит Airbnb для авто на базе каршеринга Maven

Компания General Motors планирует запустить сервис по типу Airbnb, однако для авто, за счёт которого автолюбители смогут в аренду сдавать собственный транспорт. Для данной услуги платформой будет каршеринговый провайдер Maven.

General Motors запустит Airbnb для авто на базе каршеринга Maven


Сервис пока будет работать в тестовом режиме. Сервис планируют запустить будущим летом. В случае успеха эксперимента, он станет частью этапа трансформации General Motors непосредственно из автостроительного концерна в провайдера, который предоставляет разные услуги. General Motors пока не запустил ещё новый сервис. Но у него в P2P-бизнесе намечаются уже конкуренты. Так, Daimler AG в начале осени 2017 года возглавил раунд инвестиций. Стартап Turo, который сдаёт в аренду частные авто, в нём привлек 92 000 000 долларов.

Руководство General Motors также заинтересовано запустить сервис такси, где будут работать непосредственно робомобили. Для этого у компании есть уже соответствующие прототипы.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 18:10
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