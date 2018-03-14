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Курс валют на 14.03.2018

На Мосбирже зафиксирован рекорд: «Газпром» снова стал дороже «Роснефти»

Стоимость всех активов «Газпрома» превзошла капитализацию «Роснефти». К такому выводу пришли эксперты Московской биржи. Стоимость «Роснефти» выросла на 0,51% до 3,400 трлн руб.

«Газпром» подорожал на Мосбирже на 1% до 3,35 трлн руб, однако «Роснефть» стоит дороже по-прежнему - 3,4 трлн рублей. Это преимущество обозначилось и на Лондонской бирже – $58,5 млрд против $58,23 млрд. Ранее стало известно, что китайская госкомпания выкупила более 36% акций «Роснефти», доведя общее количество иностранного присутствия в активах российского монополиста до 75%. Кроме того, акции имеют: компания ВР из Великобритании, французсикие инвесторы и бизнесмены из Катара.

На Мосбирже зафиксирован рекорд: «Газпром» снова стал дороже «Роснефти»


В начале марта появилось сообщение, что эта компания выкупила у "Газпрома" по себестоимости более 5 млрд м3 газа, а ее крупнейший акционер Игорь Сечин просил Владимира Путина, чтобы тот изменил законодательство с целью уменьшения налогового бремени на эту компанию на сумму в 145 млрд рублей.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 15:50
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