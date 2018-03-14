На Мосбирже зафиксирован рекорд: «Газпром» снова стал дороже «Роснефти»

«Газпром» подорожал на Мосбирже на 1% до 3,35 трлн руб, однако «Роснефть» стоит дороже по-прежнему - 3,4 трлн рублей. Это преимущество обозначилось и на Лондонской бирже – $58,5 млрд против $58,23 млрд. Ранее стало известно, что китайская госкомпания выкупила более 36% акций «Роснефти», доведя общее количество иностранного присутствия в активах российского монополиста до 75%. Кроме того, акции имеют: компания ВР из Великобритании, французсикие инвесторы и бизнесмены из Катара.В начале марта появилось сообщение, что эта компания выкупила у "Газпрома" по себестоимости более 5 млрд м3 газа, а ее крупнейший акционер Игорь Сечин просил Владимира Путина, чтобы тот изменил законодательство с целью уменьшения налогового бремени на эту компанию на сумму в 145 млрд рублей.