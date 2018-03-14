Лера Кудрявцева разозлила зрителей, пригласив на программу "Секрет на миллион" Машу Малиновскую

"Вы наконец назвали все мои пороки. Указали мне мое место, не побоялись быть прямолинейной и таки уличили Леру в коррупции и сомнительном круге общения. Я раздавлена и унижена. Снимаю шляпу! Я на лопатках", - не без доли иронии ответила негодующим Малиновская.

После этого эфира на Кудрявцеву обрушилась волна критики: зрители уверены, что она пригласила на передачу Малиновскую только из-за личного знакомства. Телеведущую обвинили в том, что пользуется служебным положением для пиара своих друзей.Что касается Леры Кудрявцевой, то по этому поводу она ещё никаких комментариев не давала, вероятнее всего, и не даст вовсе. В социальных сетях поклонники, видящие, что сейчас происходит, поддерживают телеведущую, советуя ей не обращать внимания на обидные обвинения, тем более что она ни в чём не провинилась.