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Лера Кудрявцева разозлила зрителей, пригласив на программу "Секрет на миллион" Машу Малиновскую

Участие Маши Малиновской в популярном телепроекте НТВ "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой вызвал возмущение некоторой части зрителей, что переросло в выяснение отношений на интернетном полигоне.

После этого эфира на Кудрявцеву обрушилась волна критики: зрители уверены, что она пригласила на передачу Малиновскую только из-за личного знакомства. Телеведущую обвинили в том, что пользуется служебным положением для пиара своих друзей.

Лера Кудрявцева разозлила зрителей, пригласив на программу "Секрет на миллион" Машу Малиновскую

"Вы наконец назвали все мои пороки. Указали мне мое место, не побоялись быть прямолинейной и таки уличили Леру в коррупции и сомнительном круге общения. Я раздавлена и унижена. Снимаю шляпу! Я на лопатках", - не без доли иронии ответила негодующим Малиновская.

Что касается Леры Кудрявцевой, то по этому поводу она ещё никаких комментариев не давала, вероятнее всего, и не даст вовсе. В социальных сетях поклонники, видящие, что сейчас происходит, поддерживают телеведущую, советуя ей не обращать внимания на обидные обвинения, тем более что она ни в чём не провинилась.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:39
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