Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки

OnePlus показал дебютный Android 8.1 Oreo для 5T за счёт обновления OxygenOS Open Beta 4. Представители XDA проверив прошивку убедились, что OnePlus 6 поступит на самом деле с надписью. В свою очередь прошивка OxygenOS показывает, что новинка выйдет под кодовым названием Enchilada. Недавно OnePlus 6 под номером A600 от Android Central демонстрировали на AnTuTu. На фото видно, что в верхней части экрана, между значком SIM-карты, батареи, часами, имеется странное пустое пространство. Возможно, OP6 будет оснащаться зубчатым экраном. Согласно ожиданиям, девайс должен иметь соотношение сторон 19:9.Устройство OnePlus 6 должно оснащаться чипом типа Snapdragon 845. Оперативная память модели достигает 6 – 8 гигабайтов. Между тем выход данного устройства на рынок ожидают не ранее лета текущего года.