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Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки

Во фрагментах прошивки, которые появились в Сети, засветилось кодовое имя смартфона версии OnePlus 6 компании BBK Electronics.

Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки

OnePlus показал дебютный Android 8.1 Oreo для 5T за счёт обновления OxygenOS Open Beta 4. Представители XDA проверив прошивку убедились, что OnePlus 6 поступит на самом деле с надписью. В свою очередь прошивка OxygenOS показывает, что новинка выйдет под кодовым названием Enchilada. Недавно OnePlus 6 под номером A600 от Android Central демонстрировали на AnTuTu. На фото видно, что в верхней части экрана, между значком SIM-карты, батареи, часами, имеется странное пустое пространство. Возможно, OP6 будет оснащаться зубчатым экраном. Согласно ожиданиям, девайс должен иметь соотношение сторон 19:9.

Устройство OnePlus 6 должно оснащаться чипом типа Snapdragon 845. Оперативная память модели достигает 6 – 8 гигабайтов. Между тем выход данного устройства на рынок ожидают не ранее лета текущего года.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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