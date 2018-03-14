Кодовое имя нового смартфона OnePlus 6 засветилось в фрагментах прошивки
Во фрагментах прошивки, которые появились в Сети, засветилось кодовое имя смартфона версии OnePlus 6 компании BBK Electronics.
OnePlus показал дебютный Android 8.1 Oreo для 5T за счёт обновления OxygenOS Open Beta 4. Представители XDA проверив прошивку убедились, что OnePlus 6 поступит на самом деле с надписью. В свою очередь прошивка OxygenOS показывает, что новинка выйдет под кодовым названием Enchilada. Недавно OnePlus 6 под номером A600 от Android Central демонстрировали на AnTuTu. На фото видно, что в верхней части экрана, между значком SIM-карты, батареи, часами, имеется странное пустое пространство. Возможно, OP6 будет оснащаться зубчатым экраном. Согласно ожиданиям, девайс должен иметь соотношение сторон 19:9.
Устройство OnePlus 6 должно оснащаться чипом типа Snapdragon 845. Оперативная память модели достигает 6 – 8 гигабайтов. Между тем выход данного устройства на рынок ожидают не ранее лета текущего года.
OnePlus показал дебютный Android 8.1 Oreo для 5T за счёт обновления OxygenOS Open Beta 4. Представители XDA проверив прошивку убедились, что OnePlus 6 поступит на самом деле с надписью. В свою очередь прошивка OxygenOS показывает, что новинка выйдет под кодовым названием Enchilada. Недавно OnePlus 6 под номером A600 от Android Central демонстрировали на AnTuTu. На фото видно, что в верхней части экрана, между значком SIM-карты, батареи, часами, имеется странное пустое пространство. Возможно, OP6 будет оснащаться зубчатым экраном. Согласно ожиданиям, девайс должен иметь соотношение сторон 19:9.
Устройство OnePlus 6 должно оснащаться чипом типа Snapdragon 845. Оперативная память модели достигает 6 – 8 гигабайтов. Между тем выход данного устройства на рынок ожидают не ранее лета текущего года.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00