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Дженнифер Лоуренс поразила Интернет, ответив фанату на русском языке

Американская актриса Дженнифер Лоуренс решила "штурмовать" Интернет, хоть и не имела аккаунтов в социальных сетях до недавнего момента.

Звезда "Голодных игр" ответила на частые вопросы пользователей, которые можно встретить в Сети. Кроме того, 27-летняя знаменитость зарегистрировалась в Википедии и кое-что там отредактировала в статье о себе, посчитав некоторые факты вымышленными.

Дженнифер Лоуренс поразила Интернет, ответив фанату на русском языке

Дженнифер зарегистрировалась в популярных соц-сетях, и даже ответила в «Ответы@Mail.ru» одному из поклонников на русском языке. Молодой человек поинтересовался, умеет ли актриса говорить на русском. Лоуренс ответила, что "не делает этого".

Дженнифер также опубликовала на YouTube видеоролик, где заявила, что ненавидит мемы и не хочет становиться их героиней. Этот материал набрал уже больше двух миллионов просмотров и кучу самых разных комментариев.

Прежде голливудская звезда с грустью рассказала о съёмках в фильме "Красный воробей". Там ей досталась роль русской разведчицы. В ленте Лоуренс предстала абсолютно голой, в связи с чем девушке было весьма неудобно.

При этом Дженнифер добавила, что на съёмочной площадке во время работы над "Красным воробьём" ей было чрезвычайно жарко.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:25
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