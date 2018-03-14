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Анастасия Костенко продолжает работать, рискуя здоровьем ребенка

На фоне плачевного состояния дел Дмитрия Тарасова и депрессии, очевидно, что его беременная супруга Анастасия Костенко находится не в самом лучшем расположении духа.

Анастасия Костенко продолжает работать, рискуя здоровьем ребенка

Модель крайне редко выкладывает фотографии в своем Инстаграме, а если те и появляются в микроблоге, то исключительно рекламного характера. На днях были опубликованы кадры, на которых Настя Костенко позирует, рекламируя поклонникам бренд верхней одежды.

Однако, учитывая, что на улице сильный мороз и снег, беременной девушке стоило бы одеваться гораздо теплее. Тем более ей стоит быть аккуратной, так как срок ее положения еще совсем небольшой, и не стоит рисковать здоровьем ребенка, даже ради заработка.

К слову, фанаты известной модели, пожелали Анастасии спокойной беременности без каких-либо сюрпризов, а также здоровья будущему малышу.

Анастасия Костенко продолжает работать, рискуя здоровьем ребенка
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:23
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