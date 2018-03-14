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Сергей Астахов поведал о планах на прибавление в семье

Популярный отечественный актёр Сергей Астахов поведал в интервью о личной жизни. В данное время он встречается с учительницей начальных классов. Артист рассказал, что пока не планирует заводить общих детей.

Сергей Астахов поведал о планах на прибавление в семье

Возлюбленную актёра зовут Викторией. Девушка младше артиста на шестнадцать лет. Пара пока не оформила отношения официально, однако у них всё серьезно. По словам Сергея, ему нравится, что его пассия работает не в его сфере, а с детьми. Астахов отметил, что в данное время не планирует общего ребёнка, однако не исключает, что это может случиться в любой момент.

Стоит напомнить, что у Сергея есть взрослая дочка Мария, родившаяся во время брака с Викторией Адельфиной. В данное время девушке двадцать лет. Она приняла решение пойти по стопам своего отца и выбрала актерскую профессию.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:27
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