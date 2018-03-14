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На продажу выставили спецавто Chrysler 300C из кортежа президента

На продажу выставили спецавто версии Chrysler 300C, которое относилось к кортежу президента Белоруссии.

На продажу выставили спецавто Chrysler 300C из кортежа президента

Как стало известно, за версию Chrysler 300C Touring, которая находилась в президентском кортеже, хотят получить 8 100 долларов, это составляет практически 460 000 руб. Универсал Chrysler 300C, выпущенный в Австрии как обычное транспортное средство выставило на продажу в Белоруссии Министерство Внутренних Дел. Стоит отметить, что данное транспортное средство значилось в кортеже Александра Лукашенко, являющегося президентом Белоруссии. Как стало известно, пробег данного автомобиля составляет 199 000 километров.

В свою очередь под капотом универсала находится 5,7-литровая бензиновая силовая устанвока. Данный мотор способен генерировать триста сорок лошадиных сил. Силовая установка в транспортном средстве функционирует вместе с пятидиапазонной автоматической коробкой передач. В авто используется полный привод.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:50
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