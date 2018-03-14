Андрея Черкасова возили в Казахстан в качестве подарка 50-летней женщине
Недавно ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов побывал в Актау в качестве подарка на дне рождения 50-летней женщины.
Такой сюрприз решил устроить своей маме сын именинницы, который и доставил Черкасова в Казахстан.
Андрей испытал «шок радости» увидев реакцию женщины на свое появление в анкетном зале. По словам ведущего телестройки, именинница ни на шаг не отпускала Черкасова от себя, тискала его и обнимала. Сам Андрей чувствовал себя, то ли «свадебным генералом», то ли «идолом».
Один из самых давних участников «Дома-2» остался доволен произведенным впечатлением и счастлив от того, что может дарить радость своим поклонникам только своим присутствием.
Такой сюрприз решил устроить своей маме сын именинницы, который и доставил Черкасова в Казахстан.
Андрей испытал «шок радости» увидев реакцию женщины на свое появление в анкетном зале. По словам ведущего телестройки, именинница ни на шаг не отпускала Черкасова от себя, тискала его и обнимала. Сам Андрей чувствовал себя, то ли «свадебным генералом», то ли «идолом».
Один из самых давних участников «Дома-2» остался доволен произведенным впечатлением и счастлив от того, что может дарить радость своим поклонникам только своим присутствием.