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Андрея Черкасова возили в Казахстан в качестве подарка 50-летней женщине

Недавно ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов побывал в Актау в качестве подарка на дне рождения 50-летней женщины.

Такой сюрприз решил устроить своей маме сын именинницы, который и доставил Черкасова в Казахстан.

Андрея Черкасова возили в Казахстан в качестве подарка 50-летней женщине

Андрей испытал «шок радости» увидев реакцию женщины на свое появление в анкетном зале. По словам ведущего телестройки, именинница ни на шаг не отпускала Черкасова от себя, тискала его и обнимала. Сам Андрей чувствовал себя, то ли «свадебным генералом», то ли «идолом».

Андрея Черкасова возили в Казахстан в качестве подарка 50-летней женщине

Один из самых давних участников «Дома-2» остался доволен произведенным впечатлением и счастлив от того, что может дарить радость своим поклонникам только своим присутствием.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:09
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