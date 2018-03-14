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Саймона Марданшина за драку с Хроминой назвали животным

Участник «Дом-2» Саймон Марданшин снова е совладал со своим темпераментом и набросился с кулаками на свою подругу Лену Хромину.

Разборка домовской пары закончилась не очень хорошо, ведь после того как Сэм придушил Хромину, он вышвырнул ее в одном белье на заснеженную улицу.

Саймона Марданшина за драку с Хроминой назвали животным

Илья Яббаров и Александр Гобозов тщетно пытались утихомирить агрессивного Марданшина.

Напомним, что Саймон разругался с Леной и решил переночевать отдельно, но девушка решила выяснить отношения и заявилась к нему в вип-дом, где в ходе ссоры запустила в парня первым, попавшимся под руку, предметом.

Поклонники телестройки резко осудили поведение накачанного красавчика и назвали его животным, «неадекватом» и «гориллой узкоглазой».
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:58
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