Саймона Марданшина за драку с Хроминой назвали животным
Участник «Дом-2» Саймон Марданшин снова е совладал со своим темпераментом и набросился с кулаками на свою подругу Лену Хромину.
Разборка домовской пары закончилась не очень хорошо, ведь после того как Сэм придушил Хромину, он вышвырнул ее в одном белье на заснеженную улицу.
Илья Яббаров и Александр Гобозов тщетно пытались утихомирить агрессивного Марданшина.
Напомним, что Саймон разругался с Леной и решил переночевать отдельно, но девушка решила выяснить отношения и заявилась к нему в вип-дом, где в ходе ссоры запустила в парня первым, попавшимся под руку, предметом.
Поклонники телестройки резко осудили поведение накачанного красавчика и назвали его животным, «неадекватом» и «гориллой узкоглазой».
Разборка домовской пары закончилась не очень хорошо, ведь после того как Сэм придушил Хромину, он вышвырнул ее в одном белье на заснеженную улицу.
Илья Яббаров и Александр Гобозов тщетно пытались утихомирить агрессивного Марданшина.
Напомним, что Саймон разругался с Леной и решил переночевать отдельно, но девушка решила выяснить отношения и заявилась к нему в вип-дом, где в ходе ссоры запустила в парня первым, попавшимся под руку, предметом.
Поклонники телестройки резко осудили поведение накачанного красавчика и назвали его животным, «неадекватом» и «гориллой узкоглазой».