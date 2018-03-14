Саймона Марданшина за драку с Хроминой назвали животным

Разборка домовской пары закончилась не очень хорошо, ведь после того как Сэм придушил Хромину, он вышвырнул ее в одном белье на заснеженную улицу.Илья Яббаров и Александр Гобозов тщетно пытались утихомирить агрессивного Марданшина.Напомним, что Саймон разругался с Леной и решил переночевать отдельно, но девушка решила выяснить отношения и заявилась к нему в вип-дом, где в ходе ссоры запустила в парня первым, попавшимся под руку, предметом.Поклонники телестройки резко осудили поведение накачанного красавчика и назвали его животным, «неадекватом» и «гориллой узкоглазой».