Ученые: Длинноперый губан “видит” мир кожными покровами со световыми датчиками

Особенности организма особей позволяют им реагировать на солнечный свет и даже выбирать окрас, зависящий от ракурса освещения. Гамма оттенков может варьироваться от коричневых до пятнистых вариантов благодаря изменению цвета гранул, находящихся в хроматофорах организма губанов.Эти красавцы живут в Атлантическом океане и часто пугают своим внешним видом любителей подводного плавания. Рыбы неохотно идут на контакт с людьми и стараются укрыться от любопытных гостей в коралловых рифах или под скалами.