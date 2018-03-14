Ученые: Длинноперый губан “видит” мир кожными покровами со световыми датчиками
Ученые после исследования длинноперого губана выяснили, что он кроме своих глаз может “увидеть” мир кожными покровами со световыми датчиками. Потому рыбы меняют их цвет в зависимости от обстоятельств.
Особенности организма особей позволяют им реагировать на солнечный свет и даже выбирать окрас, зависящий от ракурса освещения. Гамма оттенков может варьироваться от коричневых до пятнистых вариантов благодаря изменению цвета гранул, находящихся в хроматофорах организма губанов.
Эти красавцы живут в Атлантическом океане и часто пугают своим внешним видом любителей подводного плавания. Рыбы неохотно идут на контакт с людьми и стараются укрыться от любопытных гостей в коралловых рифах или под скалами.
Особенности организма особей позволяют им реагировать на солнечный свет и даже выбирать окрас, зависящий от ракурса освещения. Гамма оттенков может варьироваться от коричневых до пятнистых вариантов благодаря изменению цвета гранул, находящихся в хроматофорах организма губанов.
Эти красавцы живут в Атлантическом океане и часто пугают своим внешним видом любителей подводного плавания. Рыбы неохотно идут на контакт с людьми и стараются укрыться от любопытных гостей в коралловых рифах или под скалами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:30