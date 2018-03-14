Пенелопа Крус сразила наповал своим нарядом на церемонии вручения премии

В этот вечер испанскую столицу посетили многие звёзды международного масштаба, но 43-летняя брюнетка стала настоящим "гвоздём программы". На мероприятии Крус появилась в сопровождении своего мужа Хавьера Бардема.Пенелопа приковывала к себе всеобщее внимание не только потому, что является одной из самых востребованных актрис, но и благодаря серебристому платью необычного дизайна. Наряд выгодно подчеркнул стройную фигуру знаменитости, кокетливо оголив женственные плечи и часть груди. Что касается макияжа и прически, то Крус не стала придумывать что-то экстраординарное, остановившись на скромных и простых вариантах.На своей странице в социальной сети Instagram артистка опубликовала фотографию с церемонии, дав возможность фанатам насладиться её новым образом. Снимок оценили "лайками" более 100 тысяч раз, количество комментариев перевалило за шесть сотен. Фолловерам пришёлся по вкусу наряд Пенелопы, о чём они сообщили в своих отзывах.