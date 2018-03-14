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В карьере Дмитрия Тарасова дела идут все хуже и хуже

Несмотря на то, что бывший супруг Ольги Бузовой преуспел в личной жизни и даже женился в третий раз, в профессиональной карьере у полузащитника столичного «Локомотива» дела обстоят всё хуже и хуже.

В спортивной карьере у Дмитрия Тарасова начался кризис, который с каждым днем усугубляется все больше. Все чаще тот сидит на скамейке запасных, а иногда и вообще в раздевалке без какой-либо надежды появиться на поле.

В карьере Дмитрия Тарасова дела идут все хуже и хуже

У Тарасова была одна надежда - сыграть в составе российской сборной по футболу, однако и тут проблема. Станислав Черчесов не планирует вводить в состав сборной футболиста на предстоящие игры.

Как стало известно, состав на предстоящие игры с Бразилией и Францией главный тренер сборной уже определил. Оказалось, что в списках команды на грядущие встречи фамилия Тарасова отсутствует. То есть, Дмитрию не удается даже попасть на скамейку запасных, пока его товарищи будут противостоять сильному сопернику.

В карьере Дмитрия Тарасова дела идут все хуже и хуже

Пользователи Сети все чаще спрашивают: зачем экс-супруга Бузовой вообще позвали в сборную, если футболист не соответствует надлежащему уровню?

Напоминаем, что летом этого года истекает срок контракта Тарасова с ФК «Локомотив» и на данный момент продлевать его руководство клуба не собирается.

Таким образом, пока у Ольги Бузовой карьера стремительно развивается, у ее бывшего супруга дела обстоят довольно плачевно.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48
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