В карьере Дмитрия Тарасова дела идут все хуже и хуже

В спортивной карьере у Дмитрия Тарасова начался кризис, который с каждым днем усугубляется все больше. Все чаще тот сидит на скамейке запасных, а иногда и вообще в раздевалке без какой-либо надежды появиться на поле.У Тарасова была одна надежда - сыграть в составе российской сборной по футболу, однако и тут проблема. Станислав Черчесов не планирует вводить в состав сборной футболиста на предстоящие игры.Как стало известно, состав на предстоящие игры с Бразилией и Францией главный тренер сборной уже определил. Оказалось, что в списках команды на грядущие встречи фамилия Тарасова отсутствует. То есть, Дмитрию не удается даже попасть на скамейку запасных, пока его товарищи будут противостоять сильному сопернику.Пользователи Сети все чаще спрашивают: зачем экс-супруга Бузовой вообще позвали в сборную, если футболист не соответствует надлежащему уровню?Напоминаем, что летом этого года истекает срок контракта Тарасова с ФК «Локомотив» и на данный момент продлевать его руководство клуба не собирается.Таким образом, пока у Ольги Бузовой карьера стремительно развивается, у ее бывшего супруга дела обстоят довольно плачевно.