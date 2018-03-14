Виктория Дайнеко планирует рождение второго ребёнка

В конце прошедшего года Дайнеко развелась. О том, что супруг принял решение разорвать их брак, певица узнала из СМИ. Супруги с весны не проживали вместе, однако исполнительница песен не теряла надежды на воссоединение семьи. Причину разрыва супругов общественность до сих пор не знает, хоть и имелись намёки на измены Дмитрия. Викторию волнует то, что экс-супруг почти не видится с их общей дочкой.Недавно в своём микроблоге Instagram Дайнеко поделилась с фанатами фото, на котором она запечатлена вместе с беременной подругой. Под снимком артистка написала, что мечтает об огромной семье. Виктория по-прежнему свободна. После тяжелого развода с мужем она пока не готова к каким-либо отношениям.