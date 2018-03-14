Ксения Бородина и Курбан Омаров обещали подарить подписчику автомобиль Toyota Camry

Сообщение об этом было опубликовано в Instagram, но ушлые подписчики уверены, что и в этот раз никто никаких подарков не получит.Хейтеры не сомневаются, что Ксении заплатили не менее 250 тысяч рублей за организацию этих безумств, да еще по 50 тысяч добавили за участие в конкурсе Теоне, и Курбану.Вся семья выставлена на продажу, но, как известно, «деньги не пахнут».Напомним, что помимо новенького авто, организаторы конкурса обещают 1 млн рублей, детский автомобиль, который продемонстрировала в работе Теона, путевку в Таиланд, айфоны и различные денежные премии. Все это изобилие просыплется на тех, кто подпишется на указанные аккаунты на определенных условиях.