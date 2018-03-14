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Ксения Бородина и Курбан Омаров обещали подарить подписчику автомобиль Toyota Camry

Ведущая «Дом-2» Ксения Бородина и ее супруг Курбан Омаров объявили очередной «аукцион невиданной щедрости» и пообещали подарить подписчикам, выполнившим их условия, новый автомобиль Toyota Camry и другие привлекательные сюрпризы.

Сообщение об этом было опубликовано в Instagram, но ушлые подписчики уверены, что и в этот раз никто никаких подарков не получит.

Ксения Бородина и Курбан Омаров обещали подарить подписчику автомобиль Toyota Camry

Хейтеры не сомневаются, что Ксении заплатили не менее 250 тысяч рублей за организацию этих безумств, да еще по 50 тысяч добавили за участие в конкурсе Теоне, и Курбану.

Вся семья выставлена на продажу, но, как известно, «деньги не пахнут».

Напомним, что помимо новенького авто, организаторы конкурса обещают 1 млн рублей, детский автомобиль, который продемонстрировала в работе Теона, путевку в Таиланд, айфоны и различные денежные премии. Все это изобилие просыплется на тех, кто подпишется на указанные аккаунты на определенных условиях.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:44
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