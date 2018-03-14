Впервые LADA XRAY демонстрирует падение продаж в РФ

Экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» отмечается, что данная модель первый раз за время присутствия в рамках автомобильного рынка показала спад продаж. Стоит напомнить, что дебют версии LADA XRAY на отечественном авторынке состоялся в феврале позапрошлого года. Продажи модели с того времени росли. В декабре прошлого года зафиксировали ежемесячный рекордный их показатель – 3 736 авто. Российские продажи версии LADA XRAY 2-ой месяц подряд составляют менее 2 000 экземпляров: январь – 1 912 авто, февраль – 1 917 авто.Модель до сих пор находится в двадцатке ТОП самых реализуемых авто в государстве. LADA XRAY на сегодняшний день доступна покупателям в пятнадцати комплектациях по цене 614 900 - 845 900 рублей. За окраску металлик доплата составляет 12 000 рублей.